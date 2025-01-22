韓国の三養食品は、「ブルダック炒め麺」を中心とした好調な輸出事業をさらに拡大するため、25年6月に韓国内でミリャン（密陽）第二工場を稼働させるとともに、27年度に向け中国に同社初となる国外生産拠点を新設する計画を明らかにした。旺盛な国外需要に供給が追いついておらず、ミリャン第二工場には生産ライン6本を設置。輸出専用に「ブルダック炒め麺」など年間で最大7.5億食を製造可能。ソウルから南へ約350?の地域に位置し
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