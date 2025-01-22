日本マッケイン・フーズは、サクサク食感を極限まで追求した冷凍フライドポテトの新商品「SureCrisp MAX（シュアクリスプ マックス）」を24年12月から国内の外食店向けに本格販売している。キャッチコピーは「見た目も味もクリスピーさマックス」。特許製法による独自開発のバッターで衣を薄く均等にコーティングし、揚げたてのサクサク食感を30分経過後も持続できる。同社は「日本のフライドポテト市場はプレーンタイプが約7割を