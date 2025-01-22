メイベリン ニューヨーク(MAYBELLINE NEW YORK)の2025年春コスメとして、新作リッププランパー「リフタープランプ L」が登場。2025年2月22日(土)より一部店舗にて限定発売される。“ぷるん”とボリュームアップする「唐辛子プランパー」「リフタープランプ L」は、“唐辛子”の成分によるピリッとした刺激で、唇をふっくらとボリュームアップさせる新感覚リッププランパー。クセになるじんわりとした温感とともに、視線を奪う“ぷ