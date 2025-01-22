はまゆう KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレスは、フェリー利用者向けの「フェリーWi-Fi」の提供を開始した。まずは東京九州フェリーの「はまゆう」で提供される。 「フェリーWi-Fi」は、最大220Mbpsで通信できるサービス。ユーザーは、フェリー内でWi-Fiを使えることになる。利用料は24時間1500円。auユーザーは無料。 フェリーが通る海上は