サムスン電子は、新製品発表会「Galaxy Unpacked」を23日3時（日本時間）に開催する。 当日の様子は、公式サイトのライブ配信で視聴できる。 また、事前登録のアンケートに回答し、対象製品を購入すると、オンラインショップで利用できる6000円分のクーポンが進呈される。対象となる製品は「Galaxy Unpacked」以降に発表される。 さらに、事前登録をしたうえで、Samsung Memberアプリから応募を