福島県郡山市で、19歳の受験生の女性が酒気帯び運転の軽乗用車にはねられる事故がありました。女性は意識不明です。事故があったのは、郡山市駅前1丁目の市道です。22日午前6時35分ごろ、大阪府から来ていた19歳の受験生の女性が道路を横断していたところ、軽乗用車にはねられたということです。女性は意識不明で病院に搬送されました。警察は、車を運転していた郡山市の34歳の会社員を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。現