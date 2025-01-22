MLBヤンキース一筋20年のレジェンド、デレク・ジーター氏が日本時間22日、日本選手初の殿堂入りを果たしたイチロー氏へ祝福のコメントを寄せました。ジーター氏はイチロー氏と2012年からおよそ2年半チームメートとしてプレー。マリナーズ時代からよく知る“戦友”へ向け「イチローは私が対戦しながら常に尊敬していた選手でした。また、彼と一緒にプレーし、個人的に知り合うこともできました。彼のユニークな能力、仕事への献身、