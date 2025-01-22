◆第６６回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２６日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２２日、栗東トレセン昨年の菊花賞で５着のビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は坂路を単走。切れのある走りで駆け上がった。「今日は速くなり過ぎないように。中間も思い通りに調整できています」と坂口調教師も順調な調整ぶりを伝えた。今後はすでに受諾しているレッドシーターフＨ・Ｇ２（２