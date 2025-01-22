ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は１月２１日、２０２４年世界のトップ１００Ｇ１競走を発表した。１１か国４１競馬場のＧ１競走がリストに名を連ね、日本のレースではオーギュストロダンなど外国馬３頭が参戦し、ドウデュースが制したジャパンＣの５位が最高だった。他には香港のロマンチックウォリアーが勝った安田記念（１６位）、レガレイラが３歳牝馬として６４年ぶりＶの快挙を達成した有馬記念（２０位）など、計１３