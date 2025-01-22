２０２４年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」がＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）から２２日に発表され、レーティング１１５（単位はポンド）以上の２７３頭がランク付けされた。首位は英ダービー、エクリプスＳ、英インターナショナルＳとＧ１を３連勝したシティオブトロイ（牡３歳、※馬齢は全て２０２４年のもの、Ａ・オブライエン厩舎、父ジャスティファイ）、ドバイワールドＣを８馬身半差で逃げ切った