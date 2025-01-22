アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は1月29日、「タルタルザンギ」「回鍋肉」をハンバーグの新しい相方として楽しめる「ごはん、すすむ、すすむ。」メニューを期間限定で発売する。びっくりドンキー 「ごはん、すすむ、すすむ。」【関連記事】なか卯「牡蠣とじ丼」1月29日発売、広島県産カキフライをふわとろ卵とじに、「とろたま･チーズトッピングも販売“食欲をかきたてる”ハンバーグとのコンビ商品2種