◆第６６回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２６日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２２日、美浦トレセン昨年の覇者チャックネイト（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）は、レイチェル・キング騎手を背に３頭併せで６ハロン８２秒３―１１秒５をマーク。最後方からスタートすると、直線では最内に進路を取り外サトノガレオン（５歳２勝クラス）に併入、中ダノンミッション（３歳１勝クラス）に１馬身先着