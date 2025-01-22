福島県警本部22日午前6時35分ごろ、福島県郡山市のJR郡山駅前の横断歩道で、大学受験で訪れていた大阪府箕面市の予備校生横見咲空さん（19）が軽乗用車にはねられた。約8時間後、搬送先の病院で脳挫傷などにより死亡した。郡山署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、軽乗用車の郡山市、会社員池田怜平容疑者（34）を現行犯逮捕した。県警によると、現場付近を自転車で走行していた大学生