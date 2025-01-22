シャープは1月22日、同社のプラズマクラスター冷蔵庫の新モデルを発表しました。新製品はフレンチドアタイプの「SJ-MF55P」「SJ-MF51P」「SJ-MF46P」「SJ-MF43P」、そしてどっちもドアタイプ「SJ-MW46P」の5モデルです。新製品の特徴は無線LANに接続することで自動的に節電できる「つないでもっと節電」の進化。つないでもっと節電機能は従来モデルからありましたが、今モデルでは省エネ率が最大30％から最大35％までアップしてい