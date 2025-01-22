「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２４日、有明アリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝と、ＷＢＯ同級１１位の金芸俊（韓国）が２２日、公式会見に臨んだ。井上は当初、昨年１２月２４日にサム・グッドマン（オーストラリア）の挑戦を受ける予定だったが、グッドマンが左目を負傷したため、１カ月延期。さらに今月に入り、グッドマンが再び左目を負傷し