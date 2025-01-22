「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の吉野北人（２７）が２１日夜放送の「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。コミュニケーションの悩みを明かした。番組では、「自分の非を認められない」「物ごとを必要以上に悪い方向に考える」など、?認知のゆがみ?についてトークを展開。ＭＣを務めるくりぃむしちゅー・上田晋也から「苦手なものある？」と問われると、吉野は「ＬＤＨってお酒、めちゃくちゃ飲むイメージあるじ