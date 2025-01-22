2024年に新NISA制度がスタートし、投資を始めた人も多いのではないでしょうか。しかし、1年たっても思ったほど利益が出なかったり、元本割れしたりすると「いつまで続ければ利益が出るのか」と疑問を抱くかもしれません。 特に月1万円程度の投資額の人なら、利益が出ても金額が少なく、投資額を増やさなくて良いのかも気になるところでしょう。そこで本記事では、NISAを利用した投資はどれくらい続けたらいいのかに加え