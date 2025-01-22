TWICEやStray Kidsが所属するJYPエンターテインメント（以下、JYP）の新ボーイズグループKickFlip（キックフリップ）が、デビューアルバムで韓国国内外の音楽チャート1位に輝き、グローバルな人気を感じさせた。【注目】K-POP2025年をけん引するSM・HYBE・JYP・YG「新人」たち !!KickFlipは去る1月20日、初のミニアルバム『Flip it, Kick it！』とタイトル曲『Mama Said』をリリースしデビューした。同アルバムは、KickFlipが正式