【モデルプレス＝2025/01/22】TBS系日曜劇場「御上先生」（毎週日曜よる9時〜）の監督を務める宮崎陽平氏が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。生徒役で出演している女優の安斉星来の撮影合間のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「御上先生」話題の生徒役、直筆イラストが上手すぎると話題◆安斉星来、直筆イラストに反響宮崎氏は「カメラポジションを変える時に俳優部はよく待ち時間が発生するのですが」と前