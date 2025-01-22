Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ËËÜºî¤Ï¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¸¦½¤°å¡¦¼ã·î¤Þ¤É¤«¡Ê​​Ë§º¬µþ»Ò¡Ë¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤­¹ç¤¦Ç»¸ü¤Ê2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¡£¸¶ºî¤Ï¿åÃ«ÎÐ»á¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤Ê¤É¡£