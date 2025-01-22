【MODEROID エヴァンゲリオン2号機/MODEROID エヴァンゲリオンMark.6】 1月23日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID エヴァンゲリオン2号機」、「MODEROID エヴァンゲリオンMark.6」を1月23日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。 本商品は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場した汎用人型決戦兵器「エヴァンゲリオン2号機