経団連と連合のトップらによる会談が行われ、ことしの“春闘”が事実上スタートしました。賃上げの流れを定着させ、中小企業にも波及させられるかが焦点です。芳野会長「ようやく動き始めた賃金の流れを滞らせることは絶対に避けなければならない。賃金、経済、物価を安定した巡航軌道に乗せることを労使で努力してまいりたい」十倉会長「賃金引き上げの強いモメンタム（勢い）を定着させる年にしなければなりません」22日の会談で