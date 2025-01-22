２２日前場の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７０．１６ポイント（１．３４％）安の１９８３６．３９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１６．０９ポイント（１．５９％）安の７２０４．７９ポイントと７日ぶりに反落した。売買代金は７８３億４０７０万香港ドルとなっている（２１日前場は８７１億８１０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。