【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は就任から一夜明けた２１日、政権を本格的に始動させた。マーク・ミリー前統合参謀本部議長を政府の諮問委員会から解任し、１０００人超の公務員を解雇する「報復」人事に着手した。トランプ氏は同日未明、ＳＮＳで「『米国を再び偉大にする』という我々のビジョンにそぐわない前政権で任命された１０００人超を特定し、排除する」と投稿。インフラ（社会基盤）の安全対策を大統