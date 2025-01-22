21日、映画『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』のキックオフイベントが都内で行われ、一般女性との結婚を発表後、初の公の場に登場した俳優の溝端淳平（35）と平岳大が登壇した。【映像】溝端淳平が語る“サム・ウィルソン愛”人気シリーズの最新作であるこの映画で、キャプテン・アメリカを受け継ぎ戦うキャラクター、サム・ウィルソンの吹き替えを2014年から務める溝端。長年務めているサム・ウィルソンが