米保険会社大手ステートファームが、米ロサンゼルスを襲っている大規模な山火事を受けて、2月9日（日本時間同10日）に開催される米国最大のスポーツイベントであるナショナル・フットボール・リーグ（NFL）の王者決定戦「スーパーボウル」へのCM出稿を取りやめたことが分かった。同社は昨年、カリフォルニア州の不動産所有者7万2000人の火災保険を更新しないことを決めて批判に晒されており、今年はスーパーボールへの広告を取り下