俳優の小沢仁志（62）が22日、インスタグラムを更新。米国の野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）を祝福した。小沢は「おはようさん。イチローのアジア人初のMLB殿堂入りおめでとう」と祝福。そして「一人だけ票を入れずに満票とはならなかったが、誰やねん！？笑」と思いをつづった。