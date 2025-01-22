基地局が一切無い大海原でも高速通信を楽しめるようになります。詳細は以下から。KDDIのプレスリリースによると、同社は乗船者向けの船上Wi-Fiサービス「フェリーWi-Fi」を本日から提供開始したそうです。フェリーWi-Fiは高速・低遅延の衛星ブロードバンド「Starlink」を活用することで、基本的に基地局のある陸に近づかないと通信できない海上でも高速なモバイル通信を実現するというもの。通信速度は最大220Mbps。衛星通信設備を