Snow Manが、デビュー5周年を迎えた本日1月22日に特別企画をスタート。『Snow Man デビュー5周年！みんなで祝っちゃおう生配信』と題した特別番組を、本日21時より公式YouTubeにて放送する。 （関連：Snow Man、デビューからの快進撃を作り上げた9人の絆華々しく迎える5周年イヤーは特別なものに） 本日6時台に、日本テレビ『ZIP!』、TBS『THE TIME,』、TBS『ラヴィット！』、フジテレビ『