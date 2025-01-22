サラダバー萩野さんによるデザインで青色をベースにしたスパッタリングデザイン楽天は22日、2025シーズンの「myfavE DAY（マイフェイビーデー） Supported by 楽天カード」に向けて募集した「myfavEユニフォーム2025」のデザインが決定したと発表した。多くの応募作品から1次審査、2次審査を経て、サラダバー萩野さんによるデザインが最優秀賞作品に選ばれた。「かっこいい」や「クール」をキーワードに青色をベースにしたスパ