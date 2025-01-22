マイナス5度のスキー上でビキニ姿を披露する22歳アイドルのプロ根性に賞賛の声が上がっている。 過酷な撮影に挑んだのは、5人組アイドル「NEO JAPONISM」の瀬戸みるか。WEBマガジン「MySPA!」の公式Xが撮影風景を動画で公開した。瀬戸は水色のビキニに、ゴーグルやニット帽、手袋、スキーブーツを着用し、室内スキー上に座り込み撮影に挑戦。寒さを全く感じさせない柔らかな笑顔を見せ「-5℃のスキー場でもにこにこ