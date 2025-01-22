広島市で、3歳の男の子に暴行を加えたとして母親と祖父が逮捕された事件で、母親は「言うことを聞かなかった」と話していることがわかりました。暴行の疑いで22日朝に送検されたのは、男の子の母親の熊谷瞳容疑者と祖父の和弘容疑者です。警察によると2人は去年9月、3歳の息子の両腕や口などに粘着テープを巻きつけ、段ボール箱に入れた疑いです。いずれも容疑を認めています。捜査関係者によると、瞳容疑者が「言うことを聞かなか