テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が２１日に放送され、ＭＣを務めるウエストランドの井口浩之、とろサーモンの久保田かずのぶがブレーク中のピン芸人・みなみかわをゲストに賞レースの在り方を語り合った。みなみかわは「賞レースはＭ−１やキングオブコントだけでいい」と主張。手紙を送る方式で、Ｍ−１王者でもある久保田、井口に向けて自身の思いを語った。みなみかわは「僕が芸人になりたての頃は、テレビで売