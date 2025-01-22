日本野球機構（NPB）は22日、6月3日に開幕するセ・パ交流戦を日本生命が特別協賛し、公式タイトルを「日本生命セ・パ交流戦」として開催すると発表した。同社の特別協賛は今季で20度目を迎える。勝率1位の優勝球団に3000万円、最優秀選手（MVP）に200万円、各リーグ1人ずつ選出される優秀選手に100万円が贈られる。