実業家でタレントの宮崎麗果が21日に自身のInstagramを更新。元EXILEで夫の黒木啓司さんと、第5子・カイリくんのお食い初めを祝ったことを報告し、反響が寄せられている。【映像】第4子と第5子の2ショット 2021年12月に黒木さんと結婚した宮崎。2024年9月13日には、夫の黒木さんがInstagramで「kailliが産まれた瞬間2人とも涙涙。れいちゃん本当にありがとう。そして出産お疲れ様でした」と、第5子が無事生まれたことを報