トランプ米大統領＝２１日、米ホワイトハウスのルーズベルトルーム/Julia Demaree Nikhinson/AP（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は２１日、前日に大統領令を通じて連邦議会議事堂襲撃事件で訴追された約１５００人に恩赦を与えたことをめぐり、自身の判断を擁護した。トランプ氏は、警察官に対する襲撃は決して容認されないと信じているかとの質問を受け、「もちろん」と返答した。警官の首にスタンガンを突き付けた暴徒も恩赦を受