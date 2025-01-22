BS10では、26日を「長崎の日」と題して、長崎スタジアムシティの関連番組を7時間にわたり放送する。福山雅治16時30分からは「長崎の日」グランドオープニングを生放送。17時からは、長崎スタジアムシティ ハピネスアリーナで行われるバスケットボール「長崎ヴェルカ VS 川崎ブレイブサンダース」の試合を生中継する。19時30分からは『RE：BORN NAGASAKI〜スタジアムシティから未来をひらく〜』。2024年10月14日に開業を迎えた長崎