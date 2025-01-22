【モナコ（２１日）＝豊福晋】欧州チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第７節で日本代表ＦＷ南野拓実が所属するモナコはホームでアストンビラと対戦し、１−０で勝利した。先発出場の南野は後半３３分までプレーした。勝ち点１を取ればプレーオフに進めるはずー。南野はＣＬアストンビラ戦前にモナコのチームメイトとそう話していたという。１−０で勝利したモナコはＣＬ次ラウンドへの切符をかけたプレーオフ進出をほぼ確実