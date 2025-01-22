シンザン記念で５着だったタイセイカレント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父モーリス）は交流重賞の雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）でダートに初挑戦することになった。管理する矢作調教師が１月２２日、明らかにした。新馬勝ちの後、サウジアラビアＲＣで２着と好走。その後は朝日杯ＦＳ１５着、シンザン記念５着と敗戦が続いていた。矢作調教師は「ダートは試してみたかったので」と語