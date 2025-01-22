ロッテの吉井監督が22日、ZOZOマリンスタジアムで取材対応し、ドラフト1位の西川史礁外野手（青学大）、同2位の宮崎竜成内野手（ヤマハ）、同6位の立松由宇内野手（日本生命）の新人3選手を沖縄・石垣島での1軍キャンプに振り分けたことを明らかにした。この日は2度目のスタッフミーティングがあり、1軍に帯同する新人について「西川と宮崎、立松、この3人ですね。最初は一條もと思ったんですけども、ちょっとまだ体力的に実戦