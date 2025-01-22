「トランプ劇場」の新たな幕が上がりました。就任式で「常識の革命を始める」と語ったトランプ大統領は、次々と政策を180度転換しています。【画像】習近平主席とプーチン大統領が会談トランプ氏を意識か現地メディアは、22日にトランプ大統領がソフトバンクの孫正義氏も参加するAIインフラ事業への巨額投資計画を発表する予定だと伝えています。■ソフトバンク孫氏らホワイトハウス訪問予定就任式から一夜明け、ワシント