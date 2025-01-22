化粧品大手「資生堂」（東京都中央区）の人気ブランド化粧品の模造品を通販サイトで売ったとして、大阪府警は22日、大阪市浪速区の会社役員、杉本吉康（29）と、堺市南区の無職、柳沢駿（31）の両容疑者を商標法違反（侵害とみなす行為）と医薬品医療機器法違反（模造医薬品の販売）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。資生堂「クレ・ド・ポーボーテ」の「ヴォワールコレクチュールn」の正規品大手ブランドの