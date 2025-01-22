ＡＩＣＲＯＳＳが反発している。正午ごろ、集計中の２４年１２月期連結業績について、売上高が従来予想の３２億６０００万円から３７億円（前の期比１３．７％増）へ、営業利益が３億円から３億３０００万円（同１３．０％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 主にメッセージングサービスの利用が予想を上回って進捗したことが要因としている。なお純利益は、第３四半期までに