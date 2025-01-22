力の源ホールディングスは後場急伸。正午ごろ、株主優待制度を拡充すると発表した。１００株以上保有の株主を対象に保有株数・期間に応じて贈呈する「ご賞味券」の枚数を拡大する。この優待券が使える商品の制限も撤廃する。なお、優待券の内容はこれまで１枚につき対象商品１杯を無料とするものだったが、これを１枚につき１０００円の割引に変更する。この発表が好感されている。 出所：MINKABU PRESS