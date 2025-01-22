東洋証券がしっかり。正午ごろに発表した２５年３月期第３四半期累計（２４年４～１２月）連結業績速報で、最終利益が１５億７７００万円（前年同期比２．３倍）と大幅増益となったことが好感されている。投資信託の代行手数料、米国株取扱手数料や金融収支が増加したことに加えて、投資有価証券売却益の計上が利益を押し上げた。 出所：MINKABU PRESS