Jリーグは22日、未発表だった4月以降のJ3リーグ全試合開催日と4月から8月までの各試合キックオフ時刻などを発表した。J3は2月15日に開幕する。各試合の試合日程は以下の通り。第1節2月15日(土)栃木C 14:00 相模原 [CFS]群馬 14:00 琉球 [正田スタ]2月16日(日)栃木SC 14:00 高知 [カンセキ]沼津 14:00 鳥取 [愛鷹]FC大阪 14:00 岐阜 [花園]奈良 14:00 福島 [ロートF]宮崎 14:00 長野 [いちご]鹿児島 15:00 讃岐 [白波スタ]4月26