Jリーグは22日、未定となっていた2025シーズンJ2リーグの開催日およびスタジアムが決まったと発表した。第8節から第28節まではキックオフ時刻も決定している。新シーズンは2月15日、16日にスタートし、最終節は11月29日に開催。今回の発表で未定のところは今後決まり次第、伝えられる。以下、2025シーズンのJ2リーグ日程第1節2月15日(土)いわき 14:00 千葉 [ハワスタ] 大宮 14:00 山形 [NACK]甲府 14:00 山口 [JITスタ]磐田 14:0