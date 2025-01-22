Jリーグは22日、2025シーズンのJ1リーグにおける4月〜8月開催分(第8節〜第28節)のキックオフ日時、スタジアム、TV放送を発表した。すでに情報解禁されていた2〜3月開催分についてもTV放送を追加発表。9月以降の試合(第29節〜第38節)に関しては、開催候補日とスタジアムが公開されている。以下、試合日程第1節2月14日(金)G大阪 19:00 C大阪 [パナスタ] DAZN2月15日(土)岡山 14:00 京都 [JFEス] DAZN横浜FM 14:00 新潟 [日産ス]