マリナーズは21日（日本時間22日）、米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏の背番号「51」を永久欠番にすると発表。8月9日（同10日）に、式典を開催すると伝えた。同日、球団の公式会見に出席したイチロー氏は「まず、この日を迎えるということが……2001年、僕が初めてMLBに挑戦した年に地球上の誰も想像はできなかったと思う」と切り出すと、万感の表情で自身のキャリアを振り返った。 ■「18年の開幕戦は僕の