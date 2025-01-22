お笑いコンビ・ダンビラムーチョが２１日放送の読売テレビ「にけつッ！！」にゲスト出演した。千原ジュニア、ケンドーコバヤシと先輩に誘われた飲み会の話に。原田フニャオは、同じ長野県出身のもう中学生にかわいがってもらっているとして「特殊な飲み会」があることを明かした。もう中学生に「色んな芸人さん来るから、おいで」と誘われた飲み会で、まずは同じ長野出身の「鉄拳」がノーメークで来たと明かし、「こんな顔立